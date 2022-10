A la Une . Économie de la mer : Des employés mieux payés à La Réunion qu'en métropole

L’INSEE a publié une étude sur l’économie bleue à La Réunion qui connaît une forte croissance d’activité ces dernières années. Les salaires ont été comparés à la métropole et s’avèrent plus élevés sur notre île. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 à 08:54





L’économie de la mer rassemble de nombreux métiers très variés.



350 personnes sont employées à La Réunion par 7 armateurs qui pêchent de la légine de la langouste. La pêche australe est le premier secteur d’exportation de l’île en 2020 avec 72 millions d’euros de produits envoyés principalement au Japon et aux Etats-Unis. L’Institut national des statistiques et des études économiques a fait le point sur la montée en puissance de l’économie bleue à La Réunion . On apprend notamment que le secteur est en plein essor sur le département et représente environ 10.000 emplois.L’économie de la mer rassemble de nombreux métiers très variés. Le tourisme du littoral compte le plus grand nombre de travailleurs , près de 70% de tous ceux impliqués dans le secteur. Mais les employés dans l’exploitation des produits et le transport maritime créent le plus de valeur ajoutée.350 personnes sont employées à La Réunion par 7 armateurs qui pêchent de la légine de la langouste. La pêche australe est le premier secteur d’exportation de l’île en 2020 avec 72 millions d’euros de produits envoyés principalement au Japon et aux Etats-Unis.

Des salaires plus élevés qu’en métropole



L’INSEE a aussi comparé les rémunérations moyennes des salariés entre La Réunion et les régions littorales de la métropole. Tous les corps de métiers de l’économie bleue sont mieux payés que dans l’Hexagone. La différence est la plus forte dans le secteur de l’exploitation des produits de la mer où le salaire double quasiment entre La Réunion et la métropole.



Mais c’est au niveau du tourisme que l’écart est le moins important : +2% entre notre département et les zones côtières de la France continentale. Ces employés - qui sont les plus nombreux, 5.800 en 2018 - sont aussi les moins bien payés de tout le secteur sur notre département : 2.150 euros bruts en moyenne.



Le secteur de l’intervention publique dans le domaine maritime à La Réunion se démarque au niveau des salaires. L’effectif est le plus petit de tous, mais la rémunération est la plus forte : 4.800 euros bruts en moyenne.