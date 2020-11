Revenir à la Rubrique CINOR Economie circulaire: un partenariat pour plus de performance et d’efficacité Afin de mettre en oeuvre des actions concrètes en faveur de l’économie circulaire des déchets, le Département et la CINOR ont signé ce mercredi 18 novembre 2020 une convention de partenariat. Répondant à des objectifs de développement territorial et humain durables, ces futures actions s'exerceront sur le territoire des communes du Nord.

Sur les trois prochaines années, la Cinor et le Département s’engageront sur cinq actions concrètes pour plus de performance et d’efficacité en matière d’économie circulaire.



Les deux partis mutualisent ainsi leurs moyens pour organiser l’animation de l’éco-exemplarité dans les services et dans les structures partenaires du Département et de la Cinor sur les thématiques déchets et économie circulaire;

Une attention particulièrement sera portée sur le développement la consommation responsable et chantiers durables et ce dans les contrats publics du Département et des structures associées;

Et il est prévu d'inciter le recours privilégié à la réparation et au réemploi auprès des usagers;



De même, il s'agit d'accompagner le déploiement du tri à la source des bio-déchets avec compostage collectif notamment dans les collèges et établissements d’accueil et d’hébergement de différents publics.



Des actions sur la sensibilisation et la lutte contre le gaspillage alimentaire sont également programmées;

Enfin, les partenaires entendent codévelopper des projets d’écologie industrielle et territoriale et d’économie de la fonctionnalité sur des sites pilotes et/ou des filières innovantes.



La démarche volontariste de la Cinor



Le savoir-faire de la Cinor en la matière a indéniablement favorisé ce rapprochement. “Si nous en sommes là, c’est effectivement parce que nous avons bâti depuis de nombreuses années une démarche volontariste dans le domaine de la gestion de nos déchets”, se plaît à souligner Maurice Gironcel, le président de la Cinor.



Sans être exhaustif, on peut en effet citer quelques actions majeures de l'Agglomération du Nord de La Réunion.

A savoir: le développement de la collecte du bac jaune dès 2002 et celle du verre; la mise en place des bacs à compost chez les familles; l’adoption d’un Plan Energie-Climat Territorial en février 2019; la déclaration de l’urgence climatique sur le territoire du Nord, intervenue le 24 septembre dernier, de même que le déploiement actuel de la collecte de biodéchets sur notre territoire, trois ans avant l’obligation légale.



“Toutes ces actions ont été menées par nos équipes, que je remercie, et je me félicite que notre engagement soit reconnu au niveau régional, voire même national”, déclare le président de la Cinor.



En août dernier, la Cinor a obtenu le Label National de l’Economie Circulaire, devenant ainsi la première et la seule des collectivités ultra-marines à se voir décerner la première génération de ce label.



Première feuille de route S'agissant des futures opérations à mener collectivement, une première feuille de route a été établie. Elle s'exercera dans un maximum de domaines

- Participation ou contribution à des éco-événements et éco-manifestations organisés par l’autre partenaire, notamment autour des collèges, des ENS, visant à renforcer le caractère exemplaire et démonstratif

- Partage d’expériences et de résultats d’expertises en matière de réduction de déchets à la source (notamment « zéro plastique », biodéchets, déchets de restauration,....),

- Accompagnement de projets relevant de la compétence de chacune des parties sur des sites pilotes stratégiques, à la fois d’intérêt communautaire et/ou départemental, (ex : sentier littoral, grands sites naturels...) ainsi que dans des plans d’envergure (Plan sénior, Plan pauvreté...)

- Mutualisation de supports de communication et/ou matériels de démonstration, contribution à la diffusion de supports communs, complémentarité des interventions

- Conduite d’opérations expérimentales et/ou exemplaire en termes de prévention et d’économie circulaire des déchets, par la mise en œuvre de moyens communs.



Enfin, un comité de pilotage et de suivi associant les deux parties a été constitué, en charge de l'opérationnel et au suivi de la mise en œuvre des actions programmées annuellement.





