Économie circulaire - prévenir, réduire, mesurer "L’ambition de la Région Réunion est de faire de notre île, grâce à une véritable appropriation collective, un leader mondial dans le champ de l’économie écologique ou de la « bioéconomie » tropicale. Il s’agit d’assurer le développement de notre territoire, d’une part avec de nouveaux gisements d’activité et d’emplois, tout en préservant d’autre part, notre richesse naturelle."



Didier Robert

Président de la Région Réunion

MIEUX CONSOMMER POUR MIEUX PRÉSERVER



CONTEXTE



Retour sur la loi NOTRe du 7 août 2015



La loi NOTRe du 07 août 2015 confie aux régions de nouvelles compétences en matière de planification des déchets se traduisant par l’élaboration d’un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) couvrant l’ensemble du territoire. Ce plan inclut également un plan d’action en faveur de l’économie circulaire.



En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite Loi NOTRe), portant nouvelle organisation territoriale de la République, du décret n°2016-811 du 17 juin 2016, et de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), modifiant le code de l’environnement, les conseils régionaux sont compétents en matière de planification des déchets. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) intègre un plan d’actions en faveur de l’économie circulaire. De ce fait, la Région Réunion est compétente pour promouvoir des actions pour la prévention des déchets et la mise en oeuvre d’une économie circulaire.



Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif est de passer d’une économie linéaire "produire, consommer, jeter" à une économie circulaire "de la conception des produits à leur recyclage". Dans le domaine de la prévention, la même loi précise que la politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire.



Dans ce cadre, au regard de ces compétences en la matière, le soutien de la région est nécessaire aux structures associatives, aux fondations et aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, intervenant dans le champ de l’économie sociale et solidaire pour :



réduire la production de déchets à la source ;

réduire la pollution ou les nuisances des déchets générés ;

mettre en oeuvre des documents de planification en matière de déchets ;

économiser les ressources par le tri, le réemploi, la réparation, la réutilisation ou la valorisation des déchets et lutter contre le gaspillage

promouvoir l’économie circulaire.

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)



Créée en 2009, lors de la conférence européenne sur la réduction des déchets, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) a pour but de sensibiliser les Européens à la question des déchets.

L’ADEME (Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) en est partenaire et coordinateur.



Les objectifs de cette semaine sont :



de faire connaître et promouvoir la politique de l’Union européenne en termes de prévention des déchets,

de promouvoir les initiatives et les meilleures pratiques en matière de sensibilisation à la réduction des déchets,

d’encourager les citoyens européens, dans leur vie professionnelle et leur vie privée, à agir concrètement pour réduire leurs déchets.

CONFÉRENCE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



La SERD s'est déroulée du 18 Au 26 Novembre.

En partenariat avec des acteurs locaux de l’économie circulaire, des visites et des débats organisés en lien avec une thématique spécifique, se sont tenus du 22 au 24 novembre 2017 :



"LES DÉCHETS ORGANIQUES ET L’AGRICULTURE à LA RÉUNION"

22 Novembre

"RECYCLER NOS DÉCHETS à LA RÉUNION, RÉEMPLOI ET RÉPARATION"

23 Novembre

"FORMATION ET PROFESSIONNALISATION DANS LES SECTEURS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE"

24 Novembre

"LES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN MILIEU INSULAIRE"

24 Novembre





LA RÉGION SOUTIENT TOUTES LES DIMENSIONS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



PRÉVENIR, RÉDUIRE, MESURER : VERS UNE ÉCONOMIE PLUS RESPONSABLE



L’économie circulaire invite à un changement dans le fonctionnement de nos sociétés.

De conception traditionnelle linéaire, avec comme débouchés des déchets et de la pollution, notre modèle se veut au contraire circulaire ; un modèle dans lequel les déchets deviennent des ressources valorisées par d’autres, avec des impacts amoindris sur l’environnement.

L’économie circulaire repose sur le lien social, le rapprochement des acteurs et les échanges d’informations, de savoirs et d’expériences. Ce modèle économique apporte 4 bénéfices « gagnant- gagnant » aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités :



des emplois & de l’attractivité

du pouvoir d’achat & la réduction de coûts

l’équilibre du territoire & la maîtrise des risques

l’innovation & le développement



6 catégories d’initiatives qui traduisent l’économie circulaire :



1. l’éco-conception des produits et des services

2. la valorisation des déchets, c’est-à-dire l’utilisation des déchets à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits. Objectif : réduire la part des déchets ultimes de 30 à 12 % à l’horizon 2020 à travers la création d’unités de valorisation énergétiques (UVE)

3. le réemploi et la réutilisation des objets abandonnés

4. l’économie de fonctionnalité, c’est-à-dire mettre en avant l’usage d’un produit ou du service associé

5. l’économie du partage

6. l’écologie industrielle : faire en sorte que les entreprises réutilisent leurs résidus de production (vapeurs, eau, déchets…) entre elles ou avec les collectivités



SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES



L’enveloppe globale engagée dans le domaine de la gestion des déchets et de l’économie circulaire par la Collectivité pour l’année 2017 s’élève à près de 300 000€.

Ce sont plus de 167 000€ qui permettent de financer 6 associations : Association des Citoyens Contre le Chick, Sud Actions, Vavang Art, Défi plastik, Institut d’Insertion par l’Innovation, Les Amis de l’Océan Indien.



DES ACTIONS CONCRÈTES SONT MISES EN PLACE :

la sensibilisation des publics et notamment des jeunes

le soutien des entreprises et des acteurs (publics, privés et associatifs) oeuvrant dans le domaine de l’économie circulaire

l’accompagnement des institutions et des organisations qui désirent intégrer une démarche d’économie circulaire au sein de leur fonctionnement

