Actu Ile de La Réunion Ecologie : Saint-Denis poursuit sa transition

Suite à sa première année de mandat, Ericka Bareigts tire un premier bilan de ses engagements du pacte pour la transition. La maire de Saint-Denis estime que 55% de ces mesures sont partiellement atteintes. Par GD - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 08:02

Le communiqué :



Toutes les mesures signées par Ericka Bareigts sont à retrouver



Un an après, à l’heure où le collectif national du Pacte pour la transition, appuyé par les 166 collectifs locaux actifs en France, dresse le bilan de la transition 2021, le Collectif Pacte pour la transition de Saint-Denis réalise la première évaluation des engagements pris sur la commune de Saint-Denis.



Ce baromètre de la transition est un outil permettant d’évaluer, pour chacune des mesures, si le niveau d’engagement annoncé est atteint. Il se veut un outil objectif et transparent permettant de mesurer les actions portées par la municipalité, en explicitant pour chaque mesure ce qui a été fait et ce qui reste à faire par rapport aux engagements pris. Il vise à informer les citoyen.ne.s des résultats obtenus ou non.



Un premier constat : sur Saint-Denis, depuis un an, de nombreux chantiers en matière de transition ont été ouverts ou poursuivis : mobilité, publicité, alimentation, inclusion sociale, logement, énergie... 87% des mesures du pacte pour la transition sont à ce jour engagées. Néanmoins, aucune n’est considérée comme totalement atteinte par le Collectif à l’issue de cette première année de mandat.



La majorité des mesures (55%) sont considérées comme “partiellement atteintes”. 35% des mesures ont été initiées mais les actions n’ont pas encore produit de résultat tangible finalisé et 10% des mesures n’ont pas encore été initiées ou discutées en conseil municipal ou au sein des services techniques.



Pour découvrir cette analyse des engagements pris en 2020, les actions concrètes menées par la collectivité ou celles à lancer, le Collectif diffuse aujourd’hui le baromètre 2021 de la transition sur Saint Denis dans sa version synthétique (

Mme Ericka Bareigts fait partie des 288 maires qui ont signé le pacte pour la transition lors de la campagne des élections municipales de 2020. A ce titre, elle s’est engagée, une fois élue, à mettre en œuvre sur la ville de Saint-Denis 27 mesures du pacte de transition et 4 mesures supplémentaires. 18 mesures portaient sur le climat et la biodiversité, 8 sur la justice sociale et la solidarité, 8 sur la démocratie et la citoyenneté et enfin 9 sur l’économie (certaines mesures portant sur plusieurs thématiques à la fois).Toutes les mesures signées par Ericka Bareigts sont à retrouver ici Un an après, à l’heure où le collectif national du Pacte pour la transition, appuyé par les 166 collectifs locaux actifs en France, dresse le bilan de la transition 2021, le Collectif Pacte pour la transition de Saint-Denis réalise la première évaluation des engagements pris sur la commune de Saint-Denis.Ce baromètre de la transition est un outil permettant d’évaluer, pour chacune des mesures, si le niveau d’engagement annoncé est atteint. Il se veut, en explicitant pour chaque mesure ce qui a été fait et ce qui reste à faire par rapport aux engagements pris. Il vise à informer les citoyen.ne.s des résultats obtenus ou non.Un premier constat : sur Saint-Denis, depuis un an, de nombreux chantiers en matière de transition ont été ouverts ou poursuivis : mobilité, publicité, alimentation, inclusion sociale, logement, énergie.... Néanmoins, aucune n’est considérée comme totalement atteinte par le Collectif à l’issue de cette première année de mandat.. 35% des mesures ont été initiées mais les actions n’ont pas encore produit de résultat tangible finalisé et 10% des mesures n’ont pas encore été initiées ou discutées en conseil municipal ou au sein des services techniques.Pour découvrir cette analyse des engagements pris en 2020, les actions concrètes menées par la collectivité ou celles à lancer,dans sa version synthétique ( https://colibris.link/hTetg ) et détaillée ( https://colibris.link/ZarrB ). A l’heure où le GIEC vient de publier un rapport alarmant sur le réchauffement climatique au niveau mondial, qui impactera durablement La Réunion ( https://colibris.link/LUuA6 ), et alors que nous sommes entrés dans une 6ème extinction de masse de la biodiversité, le Collectif appelle la collectivité gestionnaire de la plus grande ville des Outre-mer à renforcer ses efforts pour atteindre au plus vite voire dépasser les engagements pris en 2020.