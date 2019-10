Écologie : Le malus auto se durcit en 2020

Dans le cadre du projet de loi de finances du gouvernement, la grille de malus automobile sera modifiée pour les véhicules les plus polluants. C’est ce qu’a annoncé récemment le ministre Bruno Lemaire. Cette modification prendra effet dès 2020.



Ce malus était jusqu’à présent déclenché à partir de 117g de CO2 émis par kilomètre. Mais l’année prochaine, cette taxe écologique sera appliquée à partir de 109g/km.



Le malus maximum, taxé à partir de 191g/km, le sera désormais dès 173g/km et s’élèvera à 12 500 euros au lieu de 10 500.



Le bonus à l’achat d’un véhicule 100% électrique est lui revalorisé, et passe à 50%.



Ces changements sont liés aux critères européens comme l’a indiqué le ministre. Reste à voir si le seuil du malus finira par descendre à 95 g/km, moyenne européenne imposée aux constructeurs automobiles dès 2021.