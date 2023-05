Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Écoles : le personnel qui accueille les enfants se professionnalise 30 personnes issues des associations périscolaires et des équipes communales de surveillance de la pause méridienne dans les écoles suivent cette semaine une formation pour obtenir le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA). Ce parcours leur permettra de se professionnaliser, de monter en compétences et ainsi de mieux accueillir les enfants sur le temps scolaire et extrascolaire.





L’impact éducatif de ces activités constitue également l’un des objectifs affichés du Projet Éducatif de Territoire de Saint-Paul. Cette action contribue directement à l’épanouissement des enfants, conformément aux engagement pris en tant que Ville Amie des Enfants.

La formation se déroulera en trois temps, avec un démarrage en mai pour une fin de parcours en octobre 2023 : une session générale d’une durée de 8 jours

un stage pratique d’une durée minimum de 14 jours

une session d’approfondissement d’une durée de 6 jours. La session générale en cours se déroulera jusqu’au lundi 22 mai à l’école primaire d’Adèle-FERRAND de Plateau-Caillou. La formation est dispensée par un organisme habilité, la Ligue de l’Enseignement.



