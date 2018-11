Écoles, collecte des déchets, l'Entre-Deux fait le point

Réouverture des écoles le 30/11/2018

Les écoles de notre Ville (de la maternelle au CM2) accueilleront les enfants dès ce vendredi 30 novembre dans les conditions habituelles. La garderie et la cantine seront assurées.



L’ensemble des lignes du réseau CARSUD et urbain sera remis en service ce vendredi 30 novembre aux horaires habituels. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous connecter à leur site internet : www.casud.re



Collecte des déchets

Conformément au communiqué du Pôle de Proximité de la CASUD, la collecte des bacs verts sera maintenue ce vendredi 29 novembre sous réserve que les gilets jaunes favorisent le passage des camions.



La collecte des végétaux sera prévue le 5 décembre pour le secteur A, et le 6 décembre pour le secteur B.



La collecte des encombrants se fera le 12 décembre pour le secteur A, et le 13 pour le secteur B.



Le transport urbain ne pourra pas être assuré demain, sauf retour à la normale.



Carburant

Malheureusement, nous n’avons aucune information à communiquer à ce sujet.