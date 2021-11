A la Une . Écoles : Retour du masque chez les marmailles

Devant la dégradation de la situation sanitaire, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de freinage. L’obligation du port du masque est rétabli dès ce lundi dans l’ensemble des établissements scolaires. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 10:34





Masque obligatoire à l'école



Le préfet a fait part de cette décision à la suite d’une dégradation de la situation sanitaire constatée sur l’île la semaine dernière. Le taux d’incidence est en très forte hausse chez les jeunes. Les autorités locales rappellent notamment l’importance des gestes barrières au quotidien. À compter de ce jour, le protocole sanitaire de niveau 2 , prévu par le ministère de l’Éducation nationale, s'applique dans tous les collèges, les lycées et les accueils collectifs de mineurs.Après une brève levée de l’obligation, le port du masque est de nouveau obligatoire au sein des établissements scolaires de l’île, dès le CP, dans les espaces clos et en extérieur .La mesure concerne également les accueils en centre de vacances, en colonies de vacances, en centres de loisirs.D’autres dispositifs de freinage sont par ailleurs maintenus, tels que :Le maintien des mesures renforcées d'aération et du lavage des mainsLa désinfection des surfaces fréquemment touchées est faite une fois par jour et des tables du réfectoire après chaque serviceDans les écoles, fermeture de la classe pendant 7 jours dès le 1er cas de Covid avec poursuite des cours à distanceAu collège et au lycée, les élèves qui ont été en contact avec un cas confirmé sans vaccination complète poursuivent leurs apprentissages à distance pendant 7 jours. Les élèves cas contact justifiant d'une vaccination complète poursuivent les cours en présentiel.Le préfet a fait part de cette décision à la suite d’une dégradation de la situation sanitaire constatée sur l’île la semaine dernière. Le taux d’incidence est en très forte hausse chez les jeunes. Les autorités locales rappellent notamment l’importance des gestes barrières au quotidien.