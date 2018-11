Gilets Jaunes Écoles : Le point pour mardi 27 novembre (actualisé à 17h45)





Écoles fermées : Saint-Louis : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches seront fermées.

: écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches seront fermées. Le Port : écoles élémentaires et maternelles, les crèches et jardins d’enfants restent fermées jusqu’à nouvel ordre .

: écoles élémentaires et maternelles, les crèches et jardins d’enfants restent fermées . Saint-Paul : écoles élémentaires et maternelles fermées.

: écoles élémentaires et maternelles fermées. Saint-Pierre : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

: écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées Petite île : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

: écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées Les Avirons : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

: écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées Cilaos : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées Etang Salé : écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

écoles élémentaires et maternelles ainsi que les crèches publiques resteront fermées Saint-Joseph : écoles, crèches et des micro-crèches municipales resteront fermées.

écoles, crèches et des micro-crèches municipales resteront fermées. Sainte-Suzanne : écoles maternelles, primaires, ainsi que les crèches publiques resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

: écoles maternelles, primaires, ainsi que les crèches publiques resteront fermées Les Avirons : écoles primaires, élémentaires et maternelles jusqu'à nouvel ordre.

: écoles primaires, élémentaires et maternelles Saint-Benoît : écoles maternelles, élémentaires (publiques et privées) et crèches fermées.

La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) informe par ailleurs : Pas de cours dans tous les centres de formation de la CCI de la Réunion jusqu'au 30 novembre inclus.



La liste sera complétée à la réception de nouveaux communiqués des communes restantes. Au vu des difficultés de circulation et pour assurer la sécurité des élèves comme du personnel des établissements scolaires, plusieurs communes ont d’ores et déjà pris la décision de fermer les écoles élémentaires et maternelles. À noter qu'une rencontre entre le recteur de l'académie de La Réunion et le préfet doit se tenir en fin d'après-midi sur le sujet. Charlotte Molina Lu 24956 fois





