Ecoles : Le point à Bras Panon

La commune de Bras-Panon informe qu’au regard des difficultés prévisibles de déplacement du corps enseignant et des personnels, les écoles maternelles et élémentaires et la crèche resteront fermées ce lundi 26 novembre 2018.







Les services de la mairie restent également fermés. La cellule de permanence mise en place depuis le jeudi 22 novembre fonctionnera de 8h30 à 12h00 et est joignable au 02 62 51 64 97.







Le service technique et le service environnement assureront leurs interventions habituelles pour assurer la propreté et garantir la sécurité dans les déplacements dans la commune.







Un point sur la reprise éventuelle de l’activité normale des services sera fait en fin de journée ce lundi 26 novembre.