Ecole primaire : Fin du port du masque dans certains départements

Le Gouvernement annonce que les élèves des écoles primaires n'auront plus à porter le masque dans les établissements situés dans des départements où le taux d'incidence s'est stabilisé sous le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants à partir du 4 octobre. La Réunion se trouve encore pour l'instant au-dessus du niveau nécessaire pour être concernée. Par NP - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 15:19

Le porte-parole du Gouvernement a fait le point sur les décisions prises lors du Conseil de Défense qui s'est déroulé ce matin au sommet de l'Etat.



Des changements sont attendus dans les prochaines semaines du côté des écoles mais uniquement dans les départements où le taux d'incidence passe sous le seuil d'alerte national (50 cas pour 100.000 habitants). Les évolutions prévues pour ces territoires est le retour du protocole sanitaire dans les établissements scolaires au niveau 1. Les mesures de précautions seront donc allégées.



L'obligation du port du masque sera aussi levée pour les élèves des écoles primaires à partir du 4 octobre. Encore une fois que pour les départements qui se situent sous le seuil d'alerte national.



La Réunion n'est pour l'instant pas concerné par d'éventuels changements. Les Outre-Mer sont toujours sous régime de l'état d'urgence sanitaire et le taux d'incidence sur notre île se situe toujours au-dessus du seuil d'alerte et s'établit à 70 cas pour 100.000 habitants.



Espaces publics : Evolution des jauges



Toujours pour les départements qui ont un taux d'incidence de 50 cas pour 100.000 habitants, les jauges d'accueil du public vont être levées dans les établissements publics et privés à partir du début du mois d'octobre.



Pass sanitaire : Pas d'assouplissement



Plusieurs membres du Gouvernement avaient évoqué la possibilité de voir ce dispositif être allégé, même si le chef de l'exécutif souhaite le prolonger après le mois de novembre. Des discussions ont été lancées pour une territorialisation du Pass sanitaire, selon le taux de circulation du coronavirus.



Mais le Pass sanitaire ne sera pas pour l'instant assoupli a affirmé Gabriel Attal.





