École municipale de natation : des places sont encore disponibles !

Les inscriptions à l’École Municipale de Natation sont encore possibles sur les piscines du Front de Mer et de Bois-de-Nèfles. Ces activités s’adressent aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires le mercredi 5 octobre entre 9h et 11h, jour du test. Les shorts sont interdits.