Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL École municipale de natation : des places sont encore disponibles ! Les inscriptions à l’École Municipale de Natation sont encore possibles à Saint-Paul. Ces activités s’adressent aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Voici la liste des pièces du dossier à fournir le jour des tests :

Certificat médical de moins de 3 mois

Justificatif de domicile (avis d’imposition)

Cotisation de 54 euros pour l’année

1 photo d’identité de l’enfant (ou de l’adulte pour l’aquabike) Le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires les jours des tests. Les shorts sont interdits. Il faut absolument venir avec le dossier d’inscription complet.

Pour les inscriptions à Plateau Caillou, vous pouvez contacter le 02 62 34 69 22, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.

Pour la piscine du front de mer, vous pouvez appeler le 02 62 76 80 76, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.

Pour la piscine de Bois-de-Nèfles, il faut contacter le 02 62 44 00 90, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.

Nouveauté cette année : un groupe d’initiation à la natation artistique dédié aux enfants à partir de 6 ans (autonomie grand bain obligatoire) ! Le bonnet et le maillot de bain sont obligatoires les jours des tests. Les shorts sont interdits. Il faut absolument venir avec le dossier d’inscription complet.Pour les inscriptions à Plateau Caillou, vous pouvez contacter le 02 62 34 69 22, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.Pour la piscine du front de mer, vous pouvez appeler le 02 62 76 80 76, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.Pour la piscine de Bois-de-Nèfles, il faut contacter le 02 62 44 00 90, de 9h à 16h, du lundi 20 au mardi 28 septembre pour réserver un créneau pour le test de natation. Les tests dans l’eau se dérouleront le mercredi 29 septembre et le mercredi 6 octobre de 9h à 11h.Nouveauté cette année : un groupe d’initiation à la natation artistique dédié aux enfants à partir de 6 ans (autonomie grand bain obligatoire) !





Dans la même rubrique : < > En avant pour la Mobilité Active pour les écoliers de Saint-Paul ! Projet de Territoire : première consultation citoyenne à Ravine Daniel