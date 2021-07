Ecole municipale de musique : les pré-inscriptions sont ouvertes !

Destinés aux enfants âgés de 6 à 10 ans, 6 ateliers municipaux de pratique musicale seront proposés à la rentrée d’août 2021 dans certaines écoles du territoire : école élémentaire des Combavas, école élémentaire Eugène Dayot, école élémentaire Fleurimont II, école élémentaire du Guillaume, école élémentaire de Carosse, école primaire de l’Hermitage-les-Hauts et école élémentaire Aliette Hortense. Les pré-inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 se feront exclusivement en ligne à cette adresse : https://www.mairie-saintpaul.re/ecole-municipale-de-musique/



Violon, guitare, piano, percussions, chant choral… Pour une rentrée sous le signe de la musique, n’hésitez pas à vous rendre sur cette page pour plus d’informations !



Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 16h à 20h, le mercredi et le samedi de 8h à 18h.