Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL École maternelle Centre : après la démolition, le diagnostic archéologique

Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain, les travaux de démolition de l’école maternelle du Centre concernant la « Phase 1 : Déconstruction des superstructures, y compris installation » ont été achevés. Ces démolitions ont été réalisées sans porter atteinte au sous-sol afin de permettre l’opération de diagnostic archéologique prescrit par la Direction des Affaires Culturelles (DAC) suite à l’obtention du permis de démolir de l’école.

Ce diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain de l’école d’une superficie de 3 785 m² et assuré par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). La réalisation de l’opération de diagnostic sera d’une durée de 10 jours ouvrés, à compter du 27/03/2023 pour s’achever au plus tard le 07/04/2023. Le diagnostic consiste en des sondages à intervalles réguliers pour déterminer la présence d’éventuels vestiges.

Le sondage se déroulera comme suit : un archéologue, posté devant le godet de la pelle mécanique, guide le conducteur pour décaper la terre végétale par passes successives jusqu’au niveau des vestiges.

La méthodologie employée permettra de détecter, caractériser, circonscrire et dater les éventuels vestiges archéologiques présents dans le sous-sol. À l’issue de cette intervention sur site, l’archéologue de l’INRAP remettra un rapport de diagnostic au Préfet de région. Sur la base de ces conclusions, soit l’aménageur sera autorisé à entreprendre immédiatement ses travaux, soit une fouille préalable sera prescrite.

Dans le cadre d’une autorisation de reprendre les travaux, il sera engagé la second phase de travaux de démolition « Phase 2 : Déconstruction des infrastructures, y compris installation et remise en état ».







Dans la même rubrique : < > Journée Mondiale du Recyclage le samedi 18 mars La méthode d’alphabétisation Yo si puedo expérimentée à Saint-Paul