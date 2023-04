A la Une . Ecole fermée à Salazie pour cause d'odeurs nauséabondes

Les pompiers sont intervenus ce vendredi matin à l'école primaire publique Rolland Sellier à Salazie. Les enfants ont été incommodés par des odeurs nauséabondes. Les secouristes tentent d'en déterminer la cause. Par mesure de précaution, l'école située dans le village d'Hell-Bourg a été fermée. Par LG - Publié le Vendredi 14 Avril 2023 à 12:04













Plusieurs enfants se sont plaints de maux Hellbourg pour odeur suspecte. Une communication suivra par la préfecture. Intervention en cours, merci de rester en stand by le temps de la remontée d’informations.