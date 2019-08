Ecole du Bernica : Une nouvelle classe mais sans prof'

Mauvaise surprise ce vendredi matin pour les parents d’élèves de l’école élémentaire publique du Bernica dans les hauts de Saint-Paul.



Le 28 juin, à la suite d’un conseil d’école, équipe pédagogique, inspecteur de circonscription et parents s’étaient quittés avec la promesse de la création d’une 16ème classe et donc d’un enseignant supplémentaire. Ce 16 août, jour de rentrée scolaire à La Réunion, les parents ont été mis devant l’évidence : la classe supplémentaire promise n’est pas pourvue de professeur...



"Nous en avions pourtant eu la promesse, fin juin, de la part de l’inspecteur de circonscription", garde en mémoire un parent d’élèves, membre du conseil d'école. "Si la mairie a bel et bien créé un nouveau local pour une nouvelle classe, il se trouve qu’aucun enseignant n’a été affecté par le rectorat", regrette-t-il.



Un espoir tout de même : jeudi 22 août se tiendra une réunion au rectorat pour ajuster les imperfections post-rentrée. Les parents d’élèves profitent donc de cette tribune pour rappeler au rectorat son engagement.



"Jeudi prochain, une commission doit se réunir, les parents espèrent qu’il y aura la confirmation de cette création de poste", avance ce représentant.



L’école du Bernica compte 390 élèves, pour une moyenne de 28 marmailles par classe, répartis sur quinze classes actuellement. "C’est une moyenne très lourde et difficile à gérer pour un professeur", ajuste le parent vigilant. "On en a marre de se faire balader", ajoute-t-il. La 16ème classe viendrait ainsi diminuer le nombre de marmailles par classe.