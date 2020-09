AFP Ecole de la magistrature: Dupond-Moretti propose pour la première fois une femme non magistrate à sa direction

Publié le Lundi 21 Septembre 2020

(AFP) L'Ecole nationale de la magistrature sera, pour la première fois de son histoire, dirigée par une femme, l'avocate Nathalie Roret, et pour la première fois aussi, non issue de la magistrature, a annoncé lundi le ministre de la Justice. "J'ai décidé de proposer à la signature de monsieur le président de la République le nom du 17e directeur, et pour la première fois dans l'histoire de l'école, ce directeur sera une directrice", a déclaré Eric Dupond-Moretti, "une femme d'exception, Maitre Nathalie Roret, actuelle vice-bâtonnière du barreau de Paris". L'ancien avocat avait évoqué - avant de devenir ministre de la Justice - une suppression de l'Ecole nationale de la magistrature, créée en 1958 et d'où sortent chaque année environ 350 magistrats. "Je n'aurai pas le temps d'opérer une refonte totale" de l'ENM, a-t-il dit lundi, "mais je ne renonce certainement pas à ouvrir davantage cette école. L'ouverture c'est d'abord rompre avec des traditions surannées, c'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi, c'est vouloir réfléchir et débattre autrement qu'entre pairs". Nathalie Roret, avocate pénaliste, a prêté serment en 1989 et est membre du comité d'éthique du Barreau de Paris depuis 2015 et vice-bâtonnière depuis 2020. "La richesse de son parcours (...) son engagement aux côtés des justiciables, notamment dans le domaine de la médiation, sont le garant des qualités qu'elle exprimera à la tête de cette école", a ajouté M. Dupond-Moretti, "et j'ai la certitude que Mme la bâtonnière en qualité de nouvelle directrice saura mettre en œuvre avec le Conseil d’administration ces nouvelles orientations".



