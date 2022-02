Société Ecole de Grand-Fond : Les parents manifestent contre une fermeture de classe

Des parents d'élèves s'élèvent contre une fermeture de classe prévue à la rentrée prochaine qui pourrait engendrer des conditions d'apprentissage dégradées pour les enfants. Un mouvement était organisé ce jeudi matin et devrait se poursuivre ce vendredi. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 09:39

Le Comité des parents d'élèves de l'école de Grand Fond a souhaité ce jeudi matin attirer l'attention de tous les parents d'élèves sur la future fermeture d'une classe dès la rentrée prochaine. Un nouveau mouvement est prévu demain vendredi à l'ouverture de l'école, de 7h30 à 8h50, avec un blocage de l'école.



"L'Académie de la Réunion a décidé de fermer une classe, soi-disant pour un manque d'effectif. Or, la situation réelle de l'école n'est pas du tout dans cette perspective. La fermeture d'une classe va engendrer des sureffectifs dans les autres classes et donc des conditions de travail à nouveau dégradées pour les élèves et les enseignants", regrettent les représentants des parents d'élèves.



Ceux-ci déplorent de ce fait la création éventuelle l'an prochain de plusieurs classes à double niveau ( Grande Section-CP ou CE2-CM1, par exemple) ainsi que la probable annulation de l'ouverture de la classe "Très Petite Section".