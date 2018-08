<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul École de Bellemène : les travaux démarrent bientôt Conscients de la nécessité d’entreprendre au plus vite les travaux de réhabilitation et de restructuration de l’école primaire de Bellemène, les parents ont répondu présents à la réunion d’information organisée ce mardi 21 août. Le chantier, très attendu par la communauté éducative, devrait démarrer bientôt.

« Tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous ». Reprenant cette citation de Nelson Mandela, Joseph Sinimalé, le Maire Saint-Paul rappelle sa volonté de concertation la plus large. C’est en ce sens d’ailleurs qu’a été organisée la rencontre de ce mardi avec la communauté éducative de l’école de Bellemène où il s’agissait de détailler le projet de réhabilitation et de restructuration de l’école primaire du quartier.



Les travaux pourraient démarrer courant septembre, avec l’adhésion des parents, conscients, malgré tout, des nuisances que le chantier va parfois générer… « Nous agissons dans l’intérêt des familles. Et nous faisons le maximum pour donner satisfaction à nos enfants et à leurs parents », souligne Joseph Sinimalé. « Il faut que vos enfants travaillent dans de bonnes conditions ».



Le projet de réhabilitation et de restructuration de l’école primaire de Bellemène a pour objectif de regrouper la partie maternelle et élémentaire sur un même site afin de supprimer le risque lié à la traversée de la route (RD 4). À l’issue des travaux, l’école pourra compter 19 salles de classes au lieu des 14 actuelles.



Le projet en détails



Pour la partie élémentaire, il est prévu 875 m² d’aménagement sur l’ancienne emprise de l’école maternelle (réhabilitation et mise aux normes des bâtiments existants) avec la réalisation d’un bâtiment neuf sur un « plateau intermédiaire » du site,

pour la partie maternelle 840 m² de construction d’une structure neuve pour l’accueil de la totalité de ce programme sur une emprise à ce jour inoccupée.



Le programme des travaux prévoit



- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le projet inclus l’installation de deux ascenseurs,

- création des aires de stationnement : 20 places de parking pour voitures et 2 places de bus le long de la Rd4 (en contrebas du terrain de football) ; ainsi que 7 places de parking voitures à proximité de l’accès secondaire (« plateau haut « ), et un parking pour les deux roues au niveau de l’entrée principale,

- création d’un hall et un parvis d’accès commun,

- structuration des bâtiments conformément à un fonctionnement optimal,

- remplacement des salles préfabriquées de l’école existante,

reconstruction d’une partie du réfectoire (actuellement en modulaire) en bâtiment définitif et adapté aux besoins de l’école,

- aménagement des espaces extérieurs, récréatifs, et paysagers.



Planning prévisionnel



- Durée des travaux : 18 mois

- Démarrage de la période de préparation de chantier : Septembre 2018 (pour une durée de 2 mois)

- Début des travaux novembre 2018 (travaux VRD : engagés dès la mi-septembre)



Les contraintes



- Nuisance sonores : les travaux très bruyants se feront dans la mesure du possible en dehors du temps scolaire.

- Poussières : des barrières et un dispositif spécial (un géotextile) seront installés autour de l’emprise du chantier afin de limiter la propagation des poussières. Un arrosage régulier sera également effectué.

- Des propositions seront faites à l’association pour délocaliser le périscolaire vers la partie élémentaire de l’école.

- Nuisances olfactives / poussières : des barrières et un dispositif spécial seront installés autour de l’emprise du chantier afin de protéger les élèves et le personnel enseignant des travaux.



Contexte financier



- Coût de réalisation des travaux : 5 600 000 € H.T soit 6 076 000€ T.T.C

- Coût global d’opération : 6 452 000 € H.T soit 7 000 420 € T.T.C

- L’opération est financée par la Région Réunion à hauteur de 3 226 000€ (Plan de relance régional) et par le Conseil Départemental à hauteur de 967 742€ (Pacte de Solidarité territoriale). Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > La brocante de Saint-Paul fête ses 20 ans Fermeture de la rue des Salins pour cause de travaux