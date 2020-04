École à la maison: Le recteur porte une attention particulière aux 9.250 élèves "déconnectés"

Le recteur de l'Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, a tenu une conférence de presse virtuelle ce vendredi pour faire le bilan de la deuxième semaine de continuité. Parmi les points abordés, le suivi des élèves en "déconnexion numérique".



"Il s’agit de familles en grande détresse sociale et dont la pauvreté ne permet pas d’avoir autre chose que du papier pour travailler, explique-t-il. Dans une situation comme celle-ci, les difficultés sociales apparaissent de façon plus crue".



Ils sont au moins 9.250 à être "déconnectés" ; seulement les ¾ des établissements de l’île ont pu fournir les chiffres pour le moment. On en compte donc 9.250 sur environ 200.000 élèves, soit 4,6%. La plupart se trouvent en réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP +) et en classes SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté).



4.500 tablettes à destination des collégiens



Le matériel scolaire sera donc déposé aux domiciles par le personnel des établissements ou par voie postale. Autre matériel envoyé via La Poste, les "devoirs à la maison" permettant de recevoir des devoirs par courrier.



Concernant les collégiens, pour lesquels une connexion internet est importante, 4.500 tablettes seront très prochainement fournies aux 53 collèges de l’île, financées par l’Académie et le Département. Actuellement en cours de formatage, elles seront bientôt distribuées aux domiciles.



La solidarité est notable entre Réunionnais dans bon nombre de secteurs depuis le début du confinement. Et le recteur affirme qu’entre élèves, elle est présente également avec des partages de ressources réguliers.