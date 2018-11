Ecole : Le point à Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie informe les parents que les écoles maternelles et primaires, ainsi que les crèches municipales resteront fermées demain lundi 26 novembre.



Les agents sont priés de rejoindre leur poste de travail aux horaires habituels afin de procéder au nettoyage et à la remise en état des locaux pour une réouverture des établissements mardi. En fonction de l’évolution du mouvement social, une communication sera faite demain après-midi.



Les services municipaux et le CCAS reprendront normalement leurs fonctionnements, aux horaires habituels. La municipalité s’excuse pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.