La grande Une École : Le coup de gueule d'une maman qui souhaitait maintenir son enfant à la maison

Une maman qui souhaitait maintenir ses enfants à la maison alors qu’elle devait accueillir des personnes ayant voyagé, s’étonne de l’attitude du rectorat. Un rectorat qui ne fait qu’appliquer les règles en vigueur et c’est bien là tout le débat durant ces sept jours d'incertitude avant le second dépistage. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 16:12 | Lu 2028 fois

Les parents d’élèves peuvent-ils imposer une septaine à leur enfant alors que ces derniers vivent dans le même lieu que des personnes fraîchement débarquées de l’aéroport de Gillot mais non positive au Covid ? La réponse est non.



La rentrée scolaire placée sous le signe de l’épidémie de Covid apporte son lot de situations inédites. Comme celle d’accueillir un membre de sa famille en pleine épidémie. C’est ce qui arrive à une famille de l’ouest de La Réunion.



Marie, une mère de famille avec deux enfants inscrits dans une école de Saint-Paul, a tenté de faire valoir sa vision des choses auprès de l’inspectrice d’académie.



"Mes enfants sont scolarisés dans une école de Saint-Paul. Des gens de ma famille ont pris l’avion mardi dernier pour une installation définitive à La Réunion. Ils sont arrivés mercredi matin et ne pouvaient être isolées du reste de la famille. J’avais donc envoyé un mail à l’inspection de l’académie quelques jours avant afin d’informer que je faisais le choix de garder mes enfants à la maison", dit-elle. Marie ajoute à cette demande de dérogation qu’elle est en mesure de délivrer l’enseignement à domicile pendant les jours de septaine qu’elle souhaite leur imposer.



Mais rien n’y fait, la règle demeure la règle. Elle reçoit la réponse de l’inspectrice d’académie qui s’évertue à lui rappeler le protocole sanitaire en vigueur. Et ce dernier ne fait pas mention du maintien à domicile des enfants qui vivent dans la même maison qu’un voyageur en période de septaine. Mais selon Marie, on lui reproche, au final, d’être trop précautionneuse et soucieuse du sort des autres.



"Du coup je comprends mieux l’explosion des cas"



"Je ne suis pas paranoïaque, j’estime juste que, à l’école, il y a des enfants qui sont plus fragiles; il y a des enseignants qui sont fragiles, j’essaie juste de minimiser le risque. Ma famille est venue de la région PACA, elle a fait un test là-bas, qui s’est avéré négatif. En montant sur Paris, ils se sont refait tester lundi avant de prendre l’avion, test négatif également. Ces voyageurs n'ont pas pu être isolés du reste de la famille", explique Marie qui a donc préféré suivre une septaine en même temps que ses proches, car toujours dans le doute de l’apparition du virus avant le test à J+7. "Quand j'ai demandé à ce que je puisse garder mes enfants à la maison pendant ces sept jours, on m'a dit : rescolarisez vos enfants ! Si vous ne le faites pas, demandez leur radiation auprès de leur école et de la mairie", n’en croit-elle pas ses yeux.



"Ce que je trouve illogique, c’est qu’on nous demande de faire attention mais alors que je tente de minimiser le risque de contamination pour les autres camarades de mes enfants, voilà la réponse que j’obtiens. Il faut qu’ils soient en présence d’un cas Covid pour ne pas aller à l’école. Du coup je comprends mieux l’explosion des cas", expose-t-elle sa vision de la situation.



Rappelons en effet que le protocole sanitaire applicable dans les écoles définit un cas contact uniquement dans la situation où l'enfant vit dans un même lieu qu'un cas "confirmé ou probable". Ce qui exclut de fait la situation de personnes revenant de voyages et ne présentant pas de symptômes.





