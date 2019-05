Ecole Iris Hoarau, un préau et un jardin pédagogique inaugurés

Le préau et le jardin pédagogique de l'école élémentaire Iris Hoarau (Trois-Mares) ont été inaugurés jeudi 4 avril. À cette occasion, une centaine de personnes était présente, parmi lesquelles : André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, Richard Lebon, directeur de l'école, Laurent Pietri, inspecteur de l'Éducation Nationale Circonscription du Tampon 2, mais aussi des élèves, des parents et des enseignants.



« Cette inauguration était un moment très attendu. Le préau permettra d'offrir à nos élèves un espace ombragé où ils pourront faire des activités, jouer et se reposer. Il servira aussi d'abri en temps de pluie », explique Richard Legros.



« Quant au jardin, il permettra aux enfants de s'inscrire davantage dans une démarche scientifique et écologique, avec des allers-retours possibles entre théorie et pratique », ajoute-t-il