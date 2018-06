École Francis Rivière au Port : Aucune intoxication alimentaire selon les résultats d'enquêtes

La ville du Port fait le point ce jeudi sur la suspicion de toxi-infection alimentaire à l’école Francis Rivière . Nausées, vomissements... le 23 avril dernier, 45 enfants de l’école élémentaire ont été pris de malaises à l’heure du repas."Dans le respect du protocole prévu en cas de suspicion de toxi-infection alimentaire, le service de la Restauration Scolaire a fait appel aux pompiers et SAMU. Des mesures administratives préventives, adaptées à la situation constatée, ont immédiatement été mises en oeuvre pour éviter tous risques infectieux : analyses de l’eau, nettoyage et désinfection des locaux, prélèvements de surfaces, bilan d’aptitude médicale des agents.", rappelle la municipalité.Quatre enquêtes ont été diligentées par : la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt), l’ARS-OI (Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien), le médecin de prévention au CDG (Centre de Gestion) et le service Restauration de la ville.Ces enquêtes mènent toutes aux conclusions suivantes : le niveau d’hygiène du réfectoire de Francis Rivière est "satisfaisant". Selon ces résultats, "le niveau de maîtrise des risques alimentaires de la Restauration Scolaire de la Ville du Port est globalement satisfaisant."Il y a donc "une absence avérée d’intoxication alimentaire à l’école Francis Rivière le lundi 23 avril dernier."