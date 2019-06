Ecole Estella Clain à St-Leu: Le ras-le-bol des parents face à un chantier interminable

Selon la mère de famille, la démolition de l'ancien bâtiment est prévue pour le mois de juin. "Alors que les enfants seront en classe. Sachant que ça va occasionner du bruit et de la poussière", peste-t-elle encore.



"On a demandé à ce que cette démolition soit repoussée aux vacances scolaires, mais on nous a dit que ce n'était pas possible".



Une situation d'autant plus agaçante que les parents restent dans le flou. "On court derrière la mairie pour avoir des infos. Alors que normalement quand il y a un problème ils doivent contacter le comité parents. En plus, les services ne communiquent pas entre eux".



"On est saturés, on voudrait que ça avance. Que les enfants n’aient plus à en souffrir", s'insurge pour finir la mère de famille, qui n'exclut pas un mouvement au niveau de la mairie si la situation ne s'arrange pas.