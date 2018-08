École Bougainvilliers à Saint-Gilles : Les parents soulagés, pas de fermeture de classe

Des parents d’élèves se sont mobilisés ce mercredi devant l’antenne Ouest du rectorat. Ils protestaient contre la fermeture d’une classe de maternelle à l’école Bougainvilliers à Saint-Gilles. Selon la direction de l’établissement, les élèves ne seraient pas suffisamment nombreux et seront dès demain dispersés dans d’autres classes. Différentes sections devaient ainsi mélangées.



Avec l'ensemble des parents de l'établissement, ils avaient promis de se retrouver ce mercredi matin, devant les locaux de l'antenne ouest du rectorat, à savoir l'inspection de circonscription située en centre ville de Saint-Paul et qui a pour consigne de faire appliquer les mesures gouvernementales. La suppression prévue pour le mois prochain va même être appliquée dès ce jeudi, ont-ils appris de l'inspecteur de circonscription hier. C'est donc devant son bureau qu'ils espèrent ce mercredi un revirement de situation profitable aux élèves. Ils ont été reçus en milieu de matinée.



"Il semblerait qu'il va y avoir une classe de triple niveau : toute petite section, petite section et moyenne section. C'est donc un niveau qui va monter à 29 élèves. On espère de tout coeur que Mr le recteur va faire machine arrière et permettre à nos enfants et nos enseignants de continuer cette année puisque l'année prochaine, il y a un départ à la retraite. Cette fermeture de classe se ferait donc naturellement", explique Marine Chapeau, d'une association de parents d'élèves.



Après un entretien avec un responsable du rectorat, les parents sont ressortis soulagés. Suite à une nouvelle évaluation, la classe sera maintenue.