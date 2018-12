Écocité du TCO: Le projet SmarTerre récompensé par un Label Argent au Forum des Interconnectés à Lyon

Le TCO vient d’être primé Label Argent pour son projet SmarTerre, dans la catégorie « Construire les villes de demain » !



Le TCO a participé au 15e Forum Les Interconnectés, le Réseau des Territoires Innovants, à l’hippodrome de Lyon les 4 et 5 décembre derniers. La Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest de La Réunion y a présenté le projet « SmarTerre : Territoire apprenant et Territoire intelligent ».



Le projet SmarTerre a été récompensé par le Label Argent, aux côtés du projet CityLab porté par Nantes Métropole (Label Or) et du projet L.I.V.E. porté par Tourcoing / Roubaix / Marc-en-Baroeul (Label Bronze).





Le Forum des Interconnectés, rendez-vous incontournable du numérique et des territoires, réunit 900 participants : élus, dirigeants et responsables de projets des collectivités territoriales autour des enjeux du numérique et de la smart city pour le secteur public.



Les critères pris en considération sont :



le caractère innovant ;

les usagers ;

la dimension partenariale ;

la mutualisation / interopérabilité ;

et le retour sur investissement.



Qu’est-ce que le projet SmarTerre ?

La Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) pilote l’Écocité réunionnaise, véritable catalyseur de projets expérimentaux et innovants à l’échelle de l’île et l’un des premiers territoires tropicaux et insulaires intelligents et interconnectés. Il était donc logique qu’il porte un projet tel que SmarTerre.





SmarTerre est né de la rencontre de trois initiatives ambitieuses



C’est un dispositif global et intégré qui est au service de la transition écologique, qui crée un écosystème innovant et qui favorise la structuration des filières réunionnaises et la croissance.



Il se matérialise sous différentes formes



Un réseau de tiers lieux

Une plateforme digitale CTE-TCO

Des sites d’accueil d’expérimentation

Des Guichets

Les ambitions de SmarTerre sont de :