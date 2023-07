La grande Une Ecocité : Joël Narayanin condamné à payer 743.000 euros au TCO

Le litige datait de juin 2013, date à laquelle le TCO (Territoire de la Côte Ouest) avait exproprié deux sociétés appartenant à Joël Narayanin (SCI OCIMMO et la SARL Espace Oméga) afin de se constituer une réserve foncière en vue de la création de l'Ecocité.

Tout avait été fait dans les règles, après la déclaration d'utilité publique du préfet en date du 13 mars 2014, mais Joël Narayanin refusait de partir en s'appuyant sur un courrier du président du TCO de l'époque, Joseph Sinimalé, acceptant de sortir ces terrains du périmètre de l'expropriation.

Il revenait donc aux juges de trancher, ce qu'ils ont fait le 7 juillet dernier en ordonnant à Joël Narayanin de quitter les lieux et de verser la somme de 692.000 euros, plus des indemnités complémentaires jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. Au total, la somme atteindrait 743.000 euros si Joël Narayanin acceptait de partir immédiatement.

L'homme d'affaires, qui est également propriétaire de l'hôtel Akoya à La Saline, peut toujours faire appel. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 16:56

La question que devaient trancher les juges de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Denis était relativement simple : deux courriers du président du TCO de l'époque, en l'occurrence Joseph Sinimalé, pouvaient-ils s'opposer à une procédure d'expropriation qui par ailleurs respectait tous les termes de la loi ?



La réponse des magistrats a été très claire : non.



Selon eux, il y a certes eu deux courriers signés de la main de Joseph Sinimalé en 2014 et 2015 mais la Cour d'appel de Saint-Denis, par un arrêt du 13 novembre 2017, est venu confirmer la procédure en fixant le montant de l'indemnité d'expropriation. Cette somme, de 2.089.522 euros, a d'ailleurs dû être consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le refus de la SCI OCIMMO de la percevoir.



En conséquence, constatent les juges, ces courriers "n'ont manifestement pas abouti à une conclusion favorable pour la SCI OCIMMO puisque l'expropriation de ces parcelles a été menée à son terme, malgré plusieurs recours évoqués ci-après".









Ce point ayant été tranché, les juges n'ont plus eu qu'à constater que l'homme d'affaires n'avait pas quitté les lieux comme il aurait dû le faire et pour cela, condamnent ses différentes sociétés pour un total de 692.100 euros, plus des indemnités d'occupation jusqu'à ce qu'il quitte les lieux. S'il obtempérait immédiatement, Joël Narayanin devrait payer une somme de 51.700 euros, somme qui augmentera s'il refuse de partir.



Soit un total de 743.800 euros. Somme qu'il pourra payer en la prélevant sur les 2.089.552 euros qu'il avait touchés comme dédommagement pour l'expropriation, et consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis novembre 2017.



Joël Narayanin a toujours la possibilité de faire appel de ce jugement.









Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur