Eco Agri Réunion collecte les emballages vides de produits phytosanitaires

Cette collecte exceptionnelle aura lieu à la CANE-GAM VERT de Saint-André et Sainte-Rose et au SCIC/Pro Agri de Saint-Benoit.

Les sacs d’engrais, les bigs bags ou les différentes couches d’emballages doivent être vidés, secoués, aplatis et pliés. Il faudra aussi veiller à ce que les emballages ne contiennent plus d’eau.



Informations complémentaires au 0692 46 00 48.