Eclipse (partielle) de la lune bien visible dans l'Ouest comme au Maïdo avec un thermomètre proche de 0°

2019 JUILLET 16 17h40 REUNION



Bonsoir toutes et tous!



Graphique: les analyses indiquent que la température minimale devrait être proche 0° au Maïdo en fin de nuit prochaine. AROME. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:



1: - la nuit de Mardi à Mercredi sera bien fraîche comme la précédente.



Sur une large moitié Ouest, le ciel est le plus souvent dégagé offrant des conditions idéales pour l'observation de l'éclipse lunaire qui sera partielle entre 23h et 04 heures du matin.



Le Maïdo devrait se prêter à l'exercice avec des températures froides avoisinant 0°. Il n'est pas impossible que le thermomètre descende même un peu plus bas encore si le ciel reste parfaitement dégagé.



Sur l'Est en allant de Saint Joseph à Saint André/Sainte Marie et la région du volcan, le ciel a de bonnes chances d'être beaucoup plus variable et même localement encombré. Des passages d'averses sont possibles sur le littoral comme dans les hauts.



Les minimales sur le littoral varieront entre 16° et 20°.



L'alizé nocturne reste vigoureux avec de nombreuses rafales sur le Nord et le Sud.



La haute mer est houleuse et les vagues avoisinent encore 2m sur les côtes Sud.



2: Mercredi 17 : la différence notable avec la veille est que le risque d'un temps plus nuageux voire humide existe sur les régions Est et Nord-Est. Les hauteurs comme Salazie, le volcan, les plaines sont exposées.



Le thermomètre aura encore bien du mal à dépasser 10° au volcan ou même à les atteindre.



A l'Ouest de ces régions le soleil a la main dès le matin mais il lui faut briller de toutes ses ardeurs pour aider le thermomètre qui prend son temps.



Le vent souffle sans retenue avec des rafales atteignant 80km/h vers Pierrefonds [87km/h aujourd'hui] et 70km/h vers Gillot.



Seules les plages et le Nord-Ouest sont déventés à l'abri du relief.



Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit est espère vous retrouver tôt demain matin.



Cheers,

