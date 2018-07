La grande Une Eclipse : "Lune de sang" dans la nuit de ce vendredi à samedi

Une lune "rousse", "de sang", aux reflets cuivrés. Un spectacle exceptionnel quasi fantastique se donnera à voir dans la nuit de ce vendredi à samedi. La plus longue éclipse de lune du 21e siècle sera visible, si la météo le permet.



A partir de 22h24 (heure locale), la Terre passera entre le soleil et la lune, plongeant progressivement le satellite dans son ombre. L’éclipse totale durera 1h43 durant laquelle la lune se parera d’une palette de couleurs rouges orangers. "L’atmosphère de la Terre conserve les rayons bleus et réfracte les teintes rouges qui vont se refléter sur la lune", explique Sylvie Perrigault de l’Observatoire astronomique des Makes.







La Réunion, comme tous les territoires se trouvant à notre longitude, sera particulièrement bien située pour l’admirer. "La lune va se trouver très haut dans le ciel, au zénith, et nous verrons l’éclipse du début jusqu’à la fin".



Autre spectacle fascinant de la soirée, la présence de Jupiter, Saturne et Mars. La planète rouge se trouvera au plus près de la Terre, "donc les meilleures conditions pour l’observer".



Pour l'occasion, l'Observatoire des Makes a organisé une soirée spéciale d'observation du phénomène à travers différents instruments. Une soirée qui affiche déjà complet mais que Zinfos974 vous proposera de vivre comme si vous y étiez. PB