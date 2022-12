Communiqué Éclats de l'île : Faire rimer fin d'année et générosité

L'association Eclats de l'île, qui intervient pour faire rire les enfants hospitalisés, fait le bilan de son année. L'occasion de rappeller que "faire un don, c'est continuer de les faire sourire". Par N.P - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 09:25

Le communiqué :



Cette année 2022 aura été ponctuée par de nombreux changements pour l’association Éclats de l'île ! Notamment par le recrutement et la formation de 6 comédien·nes professionnel·les mais aussi par le doublement de son activité en passant de 2 à 4 journées clowns hebdomadaires.



Des clowns professionnels



Après plusieurs reports dûs au contexte sanitaire, Éclats de l’île fait appel à Caroline Simonds, fondatrice du Rire Médecin, et Lory Leshin pour former localement des comédiens au métier de clown hospitalier. Du 14 Mars au 1er Avril 2022, une dizaine de comédien·nes ont été auditionnés autour d’ateliers artistiques de groupe et d’entretiens individuels puis formés directement dans les services de pédiatrie des pôles Nord et Sud du CHU de La Réunion.



Plus de passages de clowns dans les services de pédiatrie



En Août et Novembre dernier, Éclats de l’île a ouvert sa 3ème puis sa 4ème journée clown. Ces spectacles individualisés supplémentaires permettent aux comédiens de passer dans de nouveaux services (dialyse ou chirurgie pédiatrique) offrant à plus de petits patients la possibilité de retrouver leur vraie place d’enfant dont l’hospitalisation les prive trop souvent.



Quand fin d'année rime avec générosité !



