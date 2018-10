Éclats de diamant sur l’amour des époux Sumon

Marie-Marceline et Félicien Sumon ont fêté leurs 60 ans de mariage ce mercredi 24 octobre 2018. À l’initiative de Georges Fernante et du club Vive la Joie de Bois-de-Nèfles, une petite cérémonie était organisée en leur honneur à la salle Joseph Grosset et en présence de Josie Bourbon, élue à la Mairie de Saint-Paul.



Ils avaient respectivement 19 et 20 ans lorsqu’ils se sont rencontrés dans la salle verte d’un bal mariage. Loin des regards indiscrets, sur le coup de 4 heures du matin, Marie-Marceline et Félicien se sont avoués leur attirance mutuelle.



Trois ans plus tard, en 1958, le temps des présentations à leurs parents respectifs, et celui des préparatifs, ils se sont mariés. Le couple a donné vie à cinq enfants nourris et éduqués de leur courage sans faille: elle était femme de ménage, lui agriculteur.



Au moment où l’éclat du diamant brille sur leur indéfectible amour, les époux Sumon comptent aussi 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants…