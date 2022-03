Météo Eclaircies et vent vigoureux sur les côtes Nord et Sud

Les nuages sont présents dès le réveil laissant toutefois de belles éclaircies au cours de la journée sur les plus hauts sommets de l'île. Météo France note également la présence d'un vent d'Est toujours aussi vigoureux. Par NP - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 06:20

Le bulletin du jour de Météo France:



La journée débute par un temps clément avec un ciel légèrement voilé sur l'Ouest. Sur la façade Est , de la Pointe de la Table à Saint-Denis en passant par les Plaines, Salazie et le Volcan le ciel est parfois menaçant avec quelques averses passagères, mais cela ne devrait pas durer.



Vers la mi-journée, avec l'évolution diurne, les nuages se forment sur les pentes de l'Ouest. L’après-midi, ces nuages s'épaississent et s'étalent vers l'Ouest. Entre Saint-Leu et la Possession, quelques averses sont alors possibles à mi-hauteur sur les pentes de ces régions.



Les plus hauts sommets comme le Volcan renoue avec un temps sec et bien ensoleillé.

Nuages et éclaircies alternent dans les cirques.



Les températures évoluent peu. Les maximales sont proches de 31 degrés à Saint-Denis, 26 degrés à Cilaos et 17 degrés au Pas de Bellecombe Jacob.



Le vent de secteur Est est toujours vigoureux sur les côtes Nord et Sud. Il faut craindre des rafales à 70 km/h le long du Sud Sauvage et des pointes à 60 km/h entre Sainte-Suzanne et la Grande-Chaloupe , ce vent rentre en baie de la Possession. La mer est agitée sur la côte Ouest. Elle est agitée à forte sur la côte au vent avec une houle de Sud-est voisine de 2 mètres.