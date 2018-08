Courrier des lecteurs Éclairage "turtle friendly"

Très belle initiative à Antigua où les éclairages publics ont été modifiés pour prendre en compte la reproduction des tortues marines sans remettre en cause la sécurité publique (voir ci-dessous). Des éclairages LED (a faible consommation) Rouge (longueurs d'onde peu perçues par les tortues marines) ont été installés sur une grande partie du littoral de l'île d'Antigua. L'éclairage public et privé sur les littoraux est une des causes importantes de la réduction de la reproduction des tortues marines. En effet les tortues femelles recherchent des zones sombres pour venir pondre leurs oeufs en sécurité, et les nouveaux-nés sont au contraire attirés par la lumière pour être guidés vers l'océan.

L'île d'Antigua dans les Caraïbes tire une bonne partie de ses ressources du tourisme, et la présence des tortues marines y est perçue comme un atout pour attirer une clientèle de plus en plus sensible à un environnement préservé, et un bel indicateur d'une nature préservée. A La Réunion, la gestion des éclairages a montré que ceux-ci ont un impacts sur les rares pondre observée sur l'île depuis 2004, avec sur certaines plages des pontes qui ne sont observées Que lors de l'extinction des lumières. Une bonne gestion de ces éclairages pourrait permettre d'accroitre le nombre de pontes à La Réunion sans remettre en cause la sécurité des usagers. Stéphane Ciccione Lu 99 fois





Dans la même rubrique : < > L’effet cocktail des pesticides La défense du DPM L’incompréhension des Réunionnais & la responsabilité des autorités