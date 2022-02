Echouement du Tetra Star : Le pompage des hydrocarbures va commencer

Situation du navire



L’expertise menée à bord du navire par les services de l’État mardi 8 février a confirmé l’analyse des experts de la compagnie du TRESTA STAR. La coque du navire présente des fragilités, notamment une brèche de 3 mètres dans le compartiment des machines. Toutefois, la structure est saine et il ne fait pas craindre une rupture à ce stade.

Il apparaît toutefois que le navire est profondément échoué. Les rochers vont rendre la sortie du navire difficile.



Actions engagées



Mercredi 9 février, le VASILEIOS, remorqueur mandaté par la compagnie, a pu s’approcher du navire et effectuer les premiers sondages. Le canot du remorqueur, mais aussi un hélicoptère, ont déposé du matériel à bord du TRESTA STAR : pompes, générateurs, divers équipements de découpe du pont pour faciliter les accès aux cales, big bags pour collecter les déchets...



Grace à des conditions météorologiques favorables, les travaux de pompage vont pouvoir commencer. La durée de ces opérations est conditionnée à la houle et aux accès aux compartiments les plus éloignés du pont.



Consignes de sécurité



Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, l’accès au site de l’épave est interdit par voie terrestre comme maritime. Afin de ne pas entraver les opérations aériennes, les survols de drones sont également interdits.