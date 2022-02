Echouement du Tetra Star : Le carburant a été pompé

Échouement du navire Tresta Star : Point sur la situation



Point sur les opérations



Les opérations de pompage ont commencé hier à bord du TRESTA STAR. Après avoir mis en place son matériel, le salvage master a procédé dans l’après-midi à la vidange des réservoirs de carburant. Leur contenu a été transféré par hélicoptère sur le remorqueur VASILEIOS.



Aujourd’hui, à la faveur de conditions météorologiques convenables, deux missions sont prévues à bord pour :

- la poursuite du nettoyage du navire. Les déchets (débris divers, pneus faisant office de pare-battage, cordages hors d’usage, pots de peinture et d'huile…) seront rassemblés et évacués par hélicoptère dans des big bags.



- des investigations dans les parties immergées du navire. Il s’agit en particulier de préciser l’état de la coque depuis l’intérieur en vue de proposer des solutions de colmatage des brèches.



Suivi des opérations



Les services techniques de l’Etat maintiennent des échanges quotidiens avec les responsables du navire. Un des copropriétaires était présent à La Réunion hier. Il a remercié les services de secours pour le sauvetage de l’équipage et affirmé sa volonté de renflouer le navire dès que cela sera techniquement possible. Il indique vouloir continuer à collaborer en toute transparence avec les autorités françaises. L’État a rappelé quant à lui qu’il veille très attentivement à ce que ces opérations soient conduites sans dommage pour l’environnement.



Consignes de sécurité



Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, l’accès au site de l’épave est interdit par voie terrestre comme maritime. Afin de ne pas entraver les opérations aériennes, les survols de drones sont également interdits.