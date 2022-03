Echouage du Tresta Star : Une nouvelle nappe de fuel observée

Depuis le mercredi 2 mars, plusieurs entreprises de travaux maritimes travaillent d’arrache-pied à la dépollution du navire Tresta Star sous la coordination des services de l’État. Malgré tous leurs efforts, un déversement de fuel a été observé ce matin.



Point sur la situation



A 11h30, la nappe de couleur marron foncé au sortir de la coque s’étendait de part et d’autre de l’épave sur 600 mètres vers le Sud et 700 mètres vers le Nord.



Selon les premiers constats réalisés dans des conditions techniques difficiles, une brèche s’est ouverte dans la cloison axiale séparant la cale n°3 tribord, dans laquelle restait de l’eau mazouteuse, et la partie bâbord de la coque qui est déchirée sur plusieurs mètres. De fait, on a pu constater que cette cale se remplissait d’eau de mer.



A 17h00, à la suite d’un nouveau survol de la zone, la partie Nord de la nappe n’était plus visible. A la faveur de la marée descendante, la nappe s’est orientée vers le Sud, sur 500 mètres environ pour 10 à 20 mètres de large.



Actions entreprises



Dès la découverte de la nappe, l’autorité militaire a décidé de faire appareiller le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain affecté aux FAZSOI dès la fin de l’après-midi pour rejoindre la zone de rejets et tenter d’intervenir au plus tôt.



Les manœuvres de nuit étant impossibles, le bâtiment sera sur place dès demain matin et sera en mesure de commencer les opérations si les conditions de mer le permettent. Il est équipé de chaluts spécialement conçus pour récupérer les pollutions d’hydrocarbure en mer. Les équipes du centre de stockage Polmar terre sont également mobilisées pour procéder au nettoyage des zones côtières qui pourraient être affectées. Enfin, la surveillance aérienne du plan d’eau sera renforcée afin d’éclairer les équipes de lutte en surface.



A bord du Tresta Star, les entreprises redoublent d’effort pour accélérer la dépollution complète du navire. Une équipe de la société Five ocean salvage (FOS), mandatée par l’assureur du navire, s’est jointe au chantier aujourd’hui. L’enlèvement des matériels et équipements se situant à l’intérieur du navire se poursuit également.



Consignes de sécurité



Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, l’accès au site du navire est interdit par voie terrestre comme maritime. Afin de ne pas entraver les opérations aériennes, le survol par drone est également interdit.