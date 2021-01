Communiqué Échecs : Un stage itinérant animé par le grand maitre international Fabien Libiswesky

Le Cercle des Echiquiers de l'Ouest (C.E.O) organise ce dimanche 17 janvier, en partenariat avec la Cinor, les villes de Saint-Denis, Saint- Paul et Saint-Philippe, et ce jusqu'au 23 du mois, un stage d'échecs itinérant ponctué par un tournoi final. Le tout animé par le grand maitre international Fabien Libiswesky. Le communiqué : Par N.P - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 07:48 | Lu 151 fois

Après une saison noire, le Cercle des échiquiers de l'Ouest retrouve un peu de couleurs. En effet si le CEO a été sérieusement sonné par la Covid 19, elle n'a pas été K.O pour autant.



Aussi, pour se redonner de l'énergie, les membres ont décidé de créer un évènement inédit sur l'île. Faire venir pour un stage d'échecs itinérant une sommité échiquéenne internationale française en la personne de Fabien Libiswesky.



Scindé en trois séquences, Saint-Philippe (17 et 18 janvier), Saint-Paul (19-20 janvier) et Saint-Denis (21-22 janvier), ce stage est très attendu des pratiquants. Preuve en est le niveau des inscriptions qui se solde à ce jour à plus de 60 participants.



Depuis le début du confinement généralisé d'une grande partie de la population planétaire, on observe une ruée vers les plateformes d'échecs en ligne. Les principales d'entre elles connaissent des affluences record, à l'image de l'opérateur historique “chess.com” “, qui revendique plus de 35 millions de membres inscrits.



La Réunion n'échappe pas à la règle. “Effectivement, en raison de la difficulté à se rencontrer en présenciel, beaucoup de joueurs d'échécs ont eu recours aux plateformes en ligne”, explique Richard Weber, Président du Cercle des Echiquiers de l'Ouest.



Mobilisation et progression



Mais aux yeux, de celui qui occupe la fonction de directeur technique régional de la ligue d'échecs, rien ne vaut le présenciel. Surtout lorsqu'il s'agit d'un stage s'adressant à tous les niveaux de pratique.



“L'idée présente est bien de mobiliser nos pratiquants en cette période de vacances tout en sensibilisant les débutants aux nouvelles pratiques. Et, pour les autres, les faire progresser au contact d'un grand maitre international de renom disposant d'une expérience à la fois de joueur, de formateur et de sélectionneur peu courante en métropole”.



Pour sa part, Fabien Libiswesky, se montre “absolument ravi de pouvoir venir à La Réunion pour rencontrer les joueurs et partager ma passion et mon expérience. L'an dernier je devais coacher les meilleurs jeunes réunionnais lors du championnat de France mais cet événement a malheureusement été annulé à cause de la pandémie”.



“Cependant, j'espère que ce n'est que partie remise et que le travail que nous commençons maintenant ensemble pourra porter ces fruits et rapporter de futurs succès aux joueurs réunionnais”, conclut le grand maître, impatient également à l'idée de découvrir notre “île magnifique”.



Fabien Libiswesky, qui débarque de l'avion du dimanche 17, mettra le cap directement vers le premier antre de formation, Saint-Philippe.



Précisons qu'à l'occasion de ces rendez-vous, un protocole sanitaire strict est mis en place par le C.E.O pour s'adapter au contexte sanitaire actuel avec notamment: port du masque obligatoire ; gel hydroalcoolique avant/après chaque partie ; distanciation physique, espace de jeu réservée aux joueurs, et pas d'analyses sur place.



Fabien Libiszewski, joueur, sélectionneur, acteur



Fabien Libiszewski, 36 ans, se lance réellement dans les échecs à l’âge de 18 ans affichant d'emblée l'ambition de devenir professionnel. Il devient maître l’année suivante en 2002, participe au championnat de France en 2006, passe grand-maître en 2009 puis monte jusqu’au niveau "2543 Elo “en 2014. Sa partie d’échecs la plus mémorable de cette période reste peut-être sa superbe attaque contre l’ex-numéro 2 mondial Andrei Sokolov lors du championnat de France 2006 .

Par la suite, en 2016, ce natif de Saint-Étienne devient sélectionneur de l’équipe de France aux olympiades de Bakou, l’équivalent des jeux olympiques pour les échecs, dirigeant une de ses plus belles équipes avec notamment les stars Étienne Bacrot et Laurent Fressinet. Enfin en 2015 il participe activement au tournage du film « Le tournoi » d’'Élodie Namer à la fois comme acteur et réferent technique d’échecs, contribuant à rendre le film crédible. Un film qui parle des tourments d’un jeune champion d’échecs se retrouvant soudainement face à la difficulté alors que tout lui réussissait.



Le programme

> Débutants: Saint Philippe le 17/18 : École du centre - le 17-01- début du stage: 14h-18h; le 18-01: suite du stage: 9h30/11h30 et 14h-16h

> Intermédiaires: Saint-Paul, 19/20-01 9h30/11h30 et 14h-16h; Plateau Caillou

> Avancés: Saint-Denis, 21/22-01: 10h-12h et 14h30-16h30; Académie intergénérationelle des Camélias

> Tournoi final: Saint-Denis, 23-01/stage Blitz 3+2: 9h30 (1ere ronde); Académie intergénérationelle des Camélias



LE SAVIEZ-VOUS

Le jeu d' échecs, devenu officiellement un “sport” en 2000, est très ancien. Il a été introduit en Europe à partir du Xe siècle et serait originaire de l'Inde où il serait apparu vers le VIe siècle, sous le nom de “chaturanga”.



C'est l'un des jeux de réflexion les plus populaires au monde. Il est très pratiqué que ce soit en famille, en club, contre des ordinateurs, aux niveaux amateur et professionnel. Le jeu d'échecs jouit d'un grand prestige et on le désigne parfois comme « le roi des jeux ».