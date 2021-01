Rubrique sponsorisée Échecs: Tournoi final aux Camélias avec le grand maître international Fabien Libiswesky

Après les stages de formation et de perfectionnement itinérants de ces six derniers jours, animés par le grand maitre international Fabien Libiswesky, place à la compétition ! En partenariat avec la Cinor et la ville de Saint-Denis Le Tournoi final est prévu ce samedi 23 janvier, à l'Académie des Camélias, à Saint-Denis.

Par CINOR - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 09:28 | Lu 72 fois

Ces stages et ce tournoi final sont à mettre à l'actif du Cercle des échiquiers. Pour se redonner de l'énergie, les membres ont en effet décidé de créer un évènement inédit sur l'île.



Faire venir pour un stage d'échecs itinérant une sommité échiquéenne internationale française en la personne de Fabien Libiswesky qui, après une carrière de joueur de 2006 à 2014, puis d'entraîneur, devient sélectionneur de l’équipe de France aux Olympiades de Bakou, l’équivalent des jeux olympiques pour les échecs, dirigeant une de ses plus belles équipes avec notamment les stars françaises Étienne Bacrot et Laurent Fressinet.



S'agissant du stage, les trois séquences, Saint-Philippe (17 et 18 janvier), Saint-Paul (19-20 janvier) et Saint-Denis (21-22 janvier), ont ainsi réuni plus de 60 participants. Prouvant au passage que rien ne vaut le présentiel. Surtout lorsqu'il s'agit d'un stage s'adressant à tous les niveaux de pratique.



Pour Richard Weber, président du Cercle des échiquiers et directeur technique régional de la ligue d'échecs : “L'idée présente est bien de mobiliser nos pratiquants à la veille de la rentrée tout en sensibilisant les débutants aux nouvelles pratiques. Et, pour les autres, les faire progresser au contact d'un grand maître international de renom disposant d'une expérience à la fois de joueur, de formateur et de sélectionneur, peu courante en métropole”.

“Les Réunionnais ont soif d'apprendre” Pour sa part, le GMI Fabien Libiswesky, se montre ravi de cette expérience. “Les Réunionnais sont très motivés et ont soif d'apprendre. Il y a indéniablement des bons joueurs”.

“Je suis absolument ravi de ce séjour à La Réunion qui me permet de rencontrer les joueurs, de partager ma passion et mon expérience. L'an dernier je devais coacher les meilleurs jeunes réunionnais lors du championnat de France mais cet événement a malheureusement été annulé à cause de la pandémie”.



Il émet enfin le voeu que le travail commun réalisé maintenant ensemble puisse “très vite porter ses fruits et rapporter de futurs succès aux joueurs réunionnais”, conclut le grand maître.



Précisons qu'à l'occasion du tournoi, un protocole sanitaire strict est mis en place par le C.E.O pour s'adapter au contexte sanitaire actuel avec notamment : port du masque obligatoire ; gel hydroalcoolique avant/après chaque partie ; distanciation physique, espace de jeu réservée aux joueurs, et pas d'analyses sur place ;





Le programme



> Tournoi final: Saint-Denis, 23-01/stage Blitz 3+2: 9h30 (1ère ronde); Académie intergénérationnelle des Camélias