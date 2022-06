Education Echecs : Montée d'adrénaline au tournoi de Blitz

12 joueurs des lycées Patu de Rosemont et Amiral Bouvet se sont affrontés ce vendredi.

Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 10:43

Dix rondes de 5 minutes durant lesquelles, les élèves de l’atelier "jeu d’échecs" du lycée professionnel Patu de Rosemont avec la participation du lycée Amiral Bouvert, ont dû faire preuve de sang-froid et de concentration pour finir la partie.



A ce petit jeu pour trouver plus rapidement possible le bon coup, trois élèves se sont illustrés. Grégory Velia a décroché le diplôme d’or, Anthony Hoareau l’argent et Lisa Payet le bronze.



Un premier événement créé en collaboration entre les professeurs du laboratoire de mathématiques du lycée professionnel Patu de Rosemont et avec le soutien du club d’échecs de Bras Panon "Les Roys de l’est".



Une deuxième édition est prévue l’année prochaine avec la participation d’autres établissements.