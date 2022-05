La grande Une Echauffourée nocturne à Bras Fusil

Montée de tension dans la soirée de lundi à Bras fusil, quartier de Saint-Benoît. Aux feux de poubelles et aux jets de projectiles, les forces de l'ordre ont répondu par des bombes lacrymogènes. Par LG - Publié le Mardi 10 Mai 2022 à 00:16

Une échauffourée a opposé des jeunes du quartier de Bras Fusil aux forces de l'ordre dans la soirée de lundi. Les incidents ont commencé vers 20 heures et ont duré une partie de la nuit.





Tout au long de la soirée, les gendarmes ont mené des contrôles au niveau du rond point de Bras Fusil, quartier qui s'était déjà tristement illustré en début d'année par Par crainte d'essuyer des jets de projectiles, les pompiers n'ont pas pu intervenir pour éteindre des feux mis dans des poubelles sur la voie publique. Dès lors, les gendarmes ont investi le quartier et ont notamment riposté par des tirs de bombes lacrymogènes pour disperser les fauteurs de troubles. Tout au long de la soirée, les gendarmes ont mené des contrôles au niveau du rond point de Bras Fusil, quartier qui s'était déjà tristement illustré en début d'année par une succession d'agressions mais aussi envers une personne âgée sur la route menant vers Bras Fusil . L'étincelle qui a déclenché ces affrontements de ce lundi soir reste à déterminer.