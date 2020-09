A la Une . Échanges tendus entre les transporteurs et le groupement

Par Amandine Dolphin - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 16:25

"Aucune décision" n'a été prise, déplore Hubert Poinapin, de la SRTT (Saint Denis Transport routier). "Encore des bobards", lâche Jean Gaël Rivière de la FNTR. "Ils (ndlr le groupement SBTPC-GTOI-Vinci) nous demandent encore deux jours, trois jours, une semaine". "On essaye de leur faire comprendre, mais ils ne veulent rien entendre", pointe du doigt Hubert Poinapin qui estime "perdre du temps".



Les transporteurs affichent leur déception, toujours sans perspective de reprise d'activité. "On va se concerter, mais on va durcir le ton", prévient Jean Gaël Rivière. Les transporteurs se rassemblent de nouveau devant la halle des manifestations du Port.



Marine Abat sur place







