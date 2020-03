Société Échanges entre la préfecture, l'ARS et les parlementaires sur la gestion des retours de métropole et des masques de protection

Une audioconférence a été organisée ce dimanche entre le préfet de La Réunion Jacques Billant et la directrice de l'ARS Martine Ladoucette d'un côté, et des parlementaires de l'île de l'autre pour évoquer la gestion de la pandémie du coronavirus.



Les échanges ont porté sur deux principaux sujets: la gestion des retours de métropole et la disponibilité des masques de protection. Sur le premier point, les parlementaires ont souligné la nécessité d'un confinement strict des personnes arrivant à La Réunion depuis la métropole. Le préfet et la directrice générale de l'ARS ont présenté les mesures qui seraient désormais mise en œuvre à savoir un placement obligatoire en quatorzaine pendant les 14 jours suivant le retour, le contrôle du confinement et l'accompagnement des personnes ou encore un entretien individuel à l'aéroport avec un infirmier et un dépistage du coronavirus en cas de symptômes.



Concernant les masques de protection, les parlementaires ont fait part de leur préoccupation quant à la quantité de masques disponibles et ont appelé à la transparence des pouvoirs publics à ce sujet. Le préfet et la directrice générale de l'ARS ont annoncé que, dès lundi, 200 000 masques seraient distribués aux professionnels de santé du secteur hospitalier et libéraux. D'autres masques seront distribués dès réception des stocks stratégiques de l'Etat. Le préfet et la directrice générale de l'ARS ont en outre indiqué que les circuits commerciaux traditionnels d'approvisionnement en masques étaient rouverts depuis samedi 21 mars.



Enfin, sur la gestion de la pandémie à proprement parler, et conformément à la proposition du préfet et à leur demande, les parlementaires seront, comme les autres élus de La Réunion, tenus informés de l'évolution de la situation et associés aux décisions les plus importantes. Nicolas Payet Lu 144 fois







