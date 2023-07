Echanges constructifs entre le Département et la CIREST - 2023

Le Président du Département Cyrille Melchior, a reçu Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et Président de la CIREST. Une rencontre qui a permis de faire un point sur des sujets d'intérêt commun et notamment de souligner l’importance des partenariats entre la Collectivité départementale et les communes. Des partenariats qui se nouent par la signature du Pacte de solidarité territoriale, dispositif qui permet de mieux cibler les besoins et de répondre aux attentes des concitoyens. "En travaillant main dans la main avec les maires et les présidents des intercommunalités, nous renforçons notre capacité à répondre aux besoins de nos citoyens et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous pouvons mobiliser nos ressources, nos compétences et notre expertise pour améliorer la qualité de vie de chaque Réunionnais" a déclaré Cyrille Melchior