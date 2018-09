Échange interculturel : les élèves espagnols rencontrent les lycéens d’Évariste de Parny à Saint-Paul

À l’occasion de la venue d’élèves Espagnols- de l’I.S.E Eras de Renueva situé à Léon- dans l’île et au lycée Évariste de Parny, la Ville de Saint-Paul organise comme chaque année une rencontre interculturelle qui a pour objectif de renouer les liens et renforcer cette belle et riche amitié scellée maintenant depuis 2010.



L’élu en charge des affaires scolaires, Alex Pota, encourage vivement cette initiative « car ces échanges linguistiques et culturels font de chaque rencontre un moment de partage et de fraternité ». Nous souhaitons donc à nos chers élèves espagnols un bon séjour rempli d’agréables souvenirs à raconter à leurs proches.