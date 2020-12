A la Une .. Eboulis entre Trou Noir et Grand Galet: Baignade interdite

Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 18:36 | Lu 491 fois

Communiqué de la mairie de Saint-Joseph



2 éboulis sont survenus cet après-midi (15 décembre) au niveau de la rivière Langevin, partie comprise entre la cascade de Trou Noir et la cascade de Grand Galet.



Considérant que les fortes pluies de ces derniers jours représentent un risque potentiel de nouveaux éboulements, la population est informée que la baignade, les pique-niques et les activités nautiques sont totalement interdits sur cette portion comprise entre la cascade Trou Noir et la cascade de Grand Galet.

Décision prise par arrêté municipal 2020-817, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre.





