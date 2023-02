Actu Ile de La Réunion Eboulis à Salazie : Ratenon interpelle le gouvernement

Le député Jean-Hugues Ratenon interpelle le ministre des Outre-mer et son ministre délégué sur la situation de la route départementale RD48, à Salazie. Par P.J - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 14:29

Le courrier du député :



Monsieur le Ministre,

Monsieur le Ministre délégué,



Dans la nuit du 25 au 26 janvier dernier, un éboulement important s’est produit au lieu-dit « la passerelle » sur la RD48 dans le cirque de Salazie. Les conditions météorologiques dégradées actuellement, de fréquentes pluies parfois fortes, fragilisent encore un peu plus la falaise à cet endroit ; d’ailleurs, de nouveaux éboulis se sont produits jusqu’à ce jour encore.



Salazie se retrouve coupé du reste du monde en dehors de quelques heures d’ouverture de la route pour les convois : 7h30-8h30 ; 12h-13h ; 17h-18h.



Une situation très pénalisante pour les habitants depuis 15 jours. Sur le plan économique : les agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs produits sur le littoral ;

Les éleveurs sont dans la même situation et ne sont pas ou peu ravitaillé en aliments pour les animaux ;

Cirque très touristique avec ses paysages, cascades… il s’est vidé de ses visiteurs avec toutes les conséquences sur les activités de ce secteur ;

Sur le plan scolaire : les élèves ne sont plus transportés en bus dans les lycées du littoral : St André et St Benoit ;

Sur le plan sanitaire : les dialysés, les malades qui ont des rendez-vous avec des spécialistes et tout autre fait médical sont impactés par cette situation. La vie de la commune est quasi à l’arrêt. Aussi Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre délégué, il conviendrait de venir en aide en urgence à la population et à la municipalité qui organise des réunions de crise et d’informations avec les habitants, mais demeure impuissante face à tels évènements.



Il me parait souhaitable de déclarer l’état d’urgence de catastrophe naturelle et de débloquer les fonds nécessaires.



De mobiliser tout ce qui est mobilisable, tant en terme humains qu’en matériels



Par ailleurs, information très inquiétante : un rapport de la BRGM condamne cette portion de route.



Ce qui créé un climat anxiogène chez les habitants d’autant que les discours tenus par certains sont alarmistes : « quand vous êtes autorisés à circuler sur cette route, faites-le à vos risques et périls » !



Ce cirque de Salazie est-il condamné à disparaitre ? Que vont devenir ses 7100 habitants ?



Je sollicite l’intervention de l’Etat car les habitants sont en danger. L’Etat doit très rapidement se rapprocher des Collectivités afin d’accompagner la population qui vit dans la crainte de nouvelles intempéries qui aggraveraient leurs conditions de vie.



Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre délégué, en l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

