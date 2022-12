Communiqué Éboulis à Salazie : Le point de la mairie de St-André

La commune de Saint-André vous informe que suite à un éboulis sur la RD 48 Route de Salazie au lieu-dit l’Évêque (entre Bras Citronniers et Petit Trou) la route est fermée à la circulation. Une inspection héliportée a été réalisée par les services compétents ce dimanche matin et a révélé une zone instable nécessitant par conséquent des travaux de purges. Par NP - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 14:56

Ces purges sont programmées ce jour et un point de situation vous sera communiqué une fois les travaux réalisés.



La police nationale est sur place pour sécuriser la voirie. Tout franchissement est interdit dans les conditions actuelles.



Nous ne manquerons pas de vous communiquer les informations quant à la réouverture dès qu’elles seront transmises.



Bien cordialement,